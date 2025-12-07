PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennender PKW auf der BAB6

POL-PASTKL: Brennender PKW auf der BAB6
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntagmittag ein PKW auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim nach der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau in Brand. Der Fahrzeugführer schaffte es noch das Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und das Fahrzeug zu verlassen. Wenig später stand das Fahrzeug schon in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Während der Löscharbeiten mussten die beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Der Sachschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 09:10

    POL-PASTKL: Vandalismus an Geschwindigkeitsmesstrailer

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagvormittag kam es zu einem Vandalismus an einem Enforcement Trailer (Geschwindigkeitsmessanlage) auf der BAB 6 am Parkplatz "Langen Berg". Die Polizei sucht daher Zeugen, welche sich zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr auf der BAB6 in Fahrtrichtung Saarbrücken befanden und sachdienliche Angaben machen können. Sollten Sie Hinweise geben können oder sogar über Bild- bzw. Videoaufnahmen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:09

    POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs

    Kaiserslautern / Hütschenhausen (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagnachmittag einen Passat, der in sogenannten "Schlangenlinien" auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs sei. Wenig später konnte der 44-jährige Fahrer, mittlerweile auf der BAB 62 in Richtung Trier unterwegs, von einer Funkstreife kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest gab mit 2,32 Promille Aufschluss über die seltsame ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:48

    POL-PASTKL: Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Alkohol war bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der BAB 6 im Spiel. Ein 21-jähriger Autofahrer touchierte beim Spurwechsel in Höhe Kaiserslautern West einen parallelfahrenden Ford. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, verlor dabei jedoch sein Kennzeichen. Durch eine Funkstreife konnte der junge Fahrer an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet ermittelt werden. Der Grund für seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren