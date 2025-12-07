Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Brennender PKW auf der BAB6
Bruchmühlbach-Miesau (ots)
Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Sonntagmittag ein PKW auf der BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim nach der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau in Brand. Der Fahrzeugführer schaffte es noch das Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und das Fahrzeug zu verlassen. Wenig später stand das Fahrzeug schon in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Während der Löscharbeiten mussten die beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Der Sachschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich.
