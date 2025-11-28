Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Alkohol war bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der BAB 6 im Spiel. Ein 21-jähriger Autofahrer touchierte beim Spurwechsel in Höhe Kaiserslautern West einen parallelfahrenden Ford. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, verlor dabei jedoch sein Kennzeichen. Durch eine Funkstreife konnte der junge Fahrer an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet ermittelt werden. Der Grund für seine "Fahrerflucht" war schnell gefunden. Der Zecher hatte im Laufe der Nacht zu tief ins Glas geschaut, weshalb ihm ein Atemtest angeboten wurde - Ergebnis: 1,77 Promille. Der BMW-Fahrer musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den Mann kommt ein Verfahren wegen Unfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Da zudem sein Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte, wird er sich zusätzlich wegen "Fahren ohne Versicherungsschutz" verantworten müssen. | past

