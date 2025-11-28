PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PASTKL: Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Alkohol war bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der BAB 6 im Spiel.
Ein 21-jähriger Autofahrer touchierte beim Spurwechsel in Höhe 
Kaiserslautern West einen parallelfahrenden Ford. Anschließend 
entfernte er sich von der Unfallstelle, verlor dabei jedoch sein 
Kennzeichen. Durch eine Funkstreife konnte der junge Fahrer an seiner
Wohnanschrift im Stadtgebiet ermittelt werden. Der Grund für seine 
"Fahrerflucht" war schnell gefunden. Der Zecher hatte im Laufe der 
Nacht zu tief ins Glas geschaut, weshalb ihm ein Atemtest angeboten 
wurde - Ergebnis: 1,77 Promille. Der BMW-Fahrer musste daraufhin mit 
zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.  Auf 
den Mann kommt ein Verfahren wegen Unfallflucht und Fahrens unter 
Alkoholeinfluss zu. Da zudem sein Fahrzeug keinen gültigen 
Versicherungsschutz mehr hatte, wird er sich zusätzlich wegen "Fahren
ohne Versicherungsschutz" verantworten müssen. | past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

