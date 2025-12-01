Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Vandalismus an Geschwindigkeitsmesstrailer

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag kam es zu einem Vandalismus an einem Enforcement Trailer (Geschwindigkeitsmessanlage) auf der BAB 6 am Parkplatz "Langen Berg". Die Polizei sucht daher Zeugen, welche sich zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr auf der BAB6 in Fahrtrichtung Saarbrücken befanden und sachdienliche Angaben machen können. Sollten Sie Hinweise geben können oder sogar über Bild- bzw. Videoaufnahmen verfügen, bitten wir Sie sich an die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zu wenden. |past

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell