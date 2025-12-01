PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs

Kaiserslautern / Hütschenhausen (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagnachmittag 
einen Passat, der in sogenannten "Schlangenlinien" auf der A6 in 
Richtung Saarbrücken unterwegs sei.  Wenig später konnte der 
44-jährige Fahrer, mittlerweile auf der BAB 62 in Richtung Trier 
unterwegs, von einer Funkstreife kontrolliert werden. Ein 
Atemalkoholtest gab mit 2,32 Promille Aufschluss über die seltsame 
Fahrweise. Dem osteuropäischen Fahrer wurde auf der Dienststelle eine
Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und zudem eine 
Sicherheitsleistung erhoben. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen 
Trunkenheit im Straßenverkehr zu. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

