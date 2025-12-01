Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit Promille auf der Autobahn unterwegs

Kaiserslautern / Hütschenhausen (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagnachmittag einen Passat, der in sogenannten "Schlangenlinien" auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs sei. Wenig später konnte der 44-jährige Fahrer, mittlerweile auf der BAB 62 in Richtung Trier unterwegs, von einer Funkstreife kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest gab mit 2,32 Promille Aufschluss über die seltsame Fahrweise. Dem osteuropäischen Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und zudem eine Sicherheitsleistung erhoben. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. |pastkl

