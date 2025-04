Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu: Tatverdächtiger wegen sexueller Übergriffe in Kalletal Hohenhausen in U-Haft

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Detmold - Kalletal - Hohenhausen - In einer behördenübergreifenden Aktion zwischen der Staatsanwaltschaft Detmold und den Kreispolizeibehörden Detmold, Paderborn, und Bielefeld haben Ermittler einen tatverdächtigen 33-Jährigen festgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand steht er im dringenden Tatverdacht, am Mittwoch, 02.04.2025, zwei jugendliche Mädchen in Kalletal Hohenhausen sexuell genötigt zu haben.

Der Tatverdächtige soll an dem Mittwochmittag zwei sexuelle Übergriffe an den beiden Tatorten Rafelder Straße im Kalletal, sowie im Bereich der Selser Straße verübt haben. Zwischen 11:55 Uhr und 12:15 Uhr waren die zwei 14-jährigen Jugendlichen unabhängig voneinander alleine in diesem Bereich zu Fuß unterwegs. Während der Angreifer körperliche Gewalt angewendet haben soll, ist es den beiden Mädchen durch massive Gegenwehr und Hilferufen selbstständig gelungen, sich zu befreien und vom Tatort zu flüchten.

Nach Bekanntwerden der Taten wurden die ersten polizeilichen Maßnahmen durch die Kreispolizeibehörde Lippe durchgeführt. Aufgrund der Klassifizierung der Vorwürfe als Sexualdelikt zum Nachteil von jugendlichen Personen, übernahm das Polizeipräsidium Bielefeld anschließend zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen. Durch die Erstellung und Veröffentlichung eines Phantombildes des Tatverdächtigen konnte der Mann nach einem Hinweis am Samstag, 05.04.2025, in Kalletal im Rahmen eines Polizeieinsatzes, mit Unterstützung von Beamten der Kreispolizeibehörde Paderborn, festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold erfolgte am Sonntag, 06.04.2025, die Vorführung des 33-jährigen deutschen Tatverdächtigen beim Amtsgericht in Detmold. Ein Haftrichter erließ Untersuchungshaft für den polizeibekannten Mann.

