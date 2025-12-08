Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Advent Advent ein PKW brennt...

Bild-Infos

Download

BAB 62, Glan-Münchweiler (ots)

... erst einer dann zwei...

Kurz nach Einstellung der ersten Meldung bezüglich eines brennenden PKW im Bereich Enkenbach-Alsenborn heute Mittag, ging die nächste Mitteilung über einen stark qualmenden PKW bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein. Dieses Mal stand im Bereich der BAB 62 in Richtung Trier bei Glan-Münchweiler ein weiterer PKW in Vollbrand. Verletzt wurde auch hier glücklicherweise niemand und es blieb beim Sachschaden. Dieser wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Trier für ca. eine Stunde gesperrt werden. Auch gestern ging ein PKW im Bereich der BAB 6 (Bruchmühlbach-Miesau) in Flammen auf (wir berichteten). Die Brände stehen in keinem Zusammenhang und dürften Ursachen im technischen Bereich haben. In einem der Fälle gab es Hinweise auf möglichen Marderbiss als Ursache. Deshalb empfiehlt die Polizei das Fahrzeug vor dem Start kurz zu kontrollieren und auch während der Fahrt auf Warnsignale zu achten. Vermeiden sie eine Überhitzung des Motors, Achten sie auf korrekte Flüssigkeitsstände, achten sie beispielsweise auf Schleifgeräusche im Bereich der Achse (möglicherweise feste Bremsen, defekte Radlager)und tauschen sie defekte Verkabelungen.|past

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell