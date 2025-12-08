Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagmittag ein mit Gas betriebener SUV auf dem Parkplatz "Am Tunnel" in Brand. Der Wagen, welcher inner-halb kurzer Zeit im Vollbrand stand konnte durch die Feuerwehr aus Wattenheim schnell gelöscht werden. Zum Zweck dieser Arbeiten wurde der Parkplatz voll gesperrt. Der Sachschaden am Fahrzeug bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt. |pastkl

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell