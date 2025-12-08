PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug

POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug
Enkenbach-Alsenborn (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagmittag 
ein mit Gas betriebener SUV auf dem Parkplatz "Am Tunnel" in Brand. 
Der Wagen, welcher inner-halb kurzer Zeit im Vollbrand stand konnte 
durch die Feuerwehr aus Wattenheim schnell gelöscht werden. Zum Zweck
dieser Arbeiten wurde der Parkplatz voll gesperrt. Der Sachschaden am
Fahrzeug bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Der Fahrer blieb 
unverletzt. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

