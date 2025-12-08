Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Brennendes Fahrzeug
Enkenbach-Alsenborn (ots)
Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagmittag ein mit Gas betriebener SUV auf dem Parkplatz "Am Tunnel" in Brand. Der Wagen, welcher inner-halb kurzer Zeit im Vollbrand stand konnte durch die Feuerwehr aus Wattenheim schnell gelöscht werden. Zum Zweck dieser Arbeiten wurde der Parkplatz voll gesperrt. Der Sachschaden am Fahrzeug bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt. |pastkl
