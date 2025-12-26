PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkohol, Cannabis und überhöhte Geschwindigkeit: Unfallfahrer stürzt in Innerste-Staubecken

  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

HOLLE / GRASDORF (erb). Am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages, 25. Dezember 2025, kam es in der Ohebergstraße im Holler Ortsteil Grasdorf zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Mann gegen 22:20 Uhr mit seinem Audi die Straße von Grasdorf in Richtung Holle. Im Bereich der Innerste-Brücke kam er auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Metallgeländer und stürzte frontal in den Flusslauf beziehungsweise das dortige Staubecken.

Anwohner wurden auf den Unfall aufmerksam und verständigten umgehend den Notruf. Der Fahrzeugführer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus der lebensgefährlichen Situation befreien und sich an Land retten. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Grasdorf, Luttrum, Heersum und Holle sperrten die Fahrbahn, leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten die Bergungsmaßnahmen. Der Pkw wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen aus der Innerste geborgen und abtransportiert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Fahrzeugführer an, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren zu sein. Zudem ergab sich für die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth der Verdacht einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Darüber hinaus räumte der Mann ein, Cannabis konsumiert zu haben.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein des Mannes vor Ort sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

