Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B6: Fünf Leichtverletzte, zeitweise Vollsperrung

Hildesheim (ots)

Hildesheim (jer) - Am Samstag, den 27.12.2025, kam es gegen 11:00 Uhr an der Einmündung der B6 zum Lindenweg bei Achtum zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Hildesheim mit einem Pkw Renault den Lindenweg aus Richtung Achtum kommend und beabsichtigte, an der Einmündung nach links auf die B6 in Richtung Uppen abzubiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen aus Richtung Uppen kommenden Pkw VW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In dem VW befand sich eine dreiköpfige Familie aus dem Landkreis Hildesheim, die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Auch die beiden Insassen des Renault erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Aufgrund von Fahrbahnverunreinigungen sowie der erforderlichen Bergungs- und Räumarbeiten musste die B6 zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte im frühen Nachmittag wieder aufgehoben werden.

