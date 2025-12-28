Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Glasvitrine in der Almstraße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (rie). Am Samstagmorgen, 27.12.2025, stellten Einsatzkräfte der Polizei in der Almstraße in Hildesheim eine aufgebrochene Glasvitrine fest. Die Vitrine befand sich auf Höhe der Hausnummer 35 und stand bei Antreffen offen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden beide Glastüren der runden Vitrine gewaltsam geöffnet. An den Türen konnten deutliche Hebelspuren festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe lag eine Metallstange, die mutmaßlich als Tatwerkzeug genutzt wurde.

In der Vitrine befanden sich Dekorations- und Ausstellungsgegenstände. Ob und in welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bekleidungsstücke entwendet wurden.

Als Tatzeitraum kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand die Zeit zwischen Freitagabend, 26.12.2025, 22:00 Uhr, und Samstagmorgen, 27.12.2025, 04:29 Uhr, in Betracht.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Almstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim zu melden.

