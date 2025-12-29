PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW die BAB 7 auf nur drei Reifen

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Harsum - (gle) - Am Sonntag, den 28.12.2025, gegen 20:20 Uhr, wurde der Polizei über den Notruf mitgeteilt, dass zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und der Autobahnanschlussstelle Drispenstedt ein Reifen auf dem rechten Fahrstreifen liege.

Diese Gefahrenstelle wurde von Beamten der Autobahnpolizei Hannover umgehend beseitigt.

Kurz hierauf wurde der Polizei über einen weiteren Notruf mitgeteilt, dass ein Fahrzeug auf nur drei Reifen die BAB 7 in Richtung Hannover befahren würde. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim konnte den PKW, VW, Caddy, schnell ausfindig machen und auf dem Autobahnparkplatz An der Alpe anhalten.

Der 56-jährige Hannoveraner teilte mit, dass er auf der Richtungsfahrbahn Süd seine Reifendecke verloren habe, an der Autobahnanschlussstelle Drispenstedt gedreht habe und nun auf dem Weg nach Hause sei, um sich einen neuen Reifen zu montieren.

Die Beamten leiteten gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagen ihm die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

