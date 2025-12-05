POL-HX: 30.000 Euro Sachschaden bei Unfall bei Lüchtringen
Höxter (ots)
Rund 30.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall auf der K46 bei Höxter-Lüchtringen
Ein 53-Jähriger befuhr am Donnerstag, 4. Dezember, mit einem VW ID7 die K46 von Holzminden kommend in Richtung Höxter. Gegen 10.20 Uhr wollte er nach links in Richtung Lüchtringen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf, der von einer 69-Jährigen gesteuert wurde. Der VW ID7 wurde dabei auf eine Verkehrsinsel geschleudert.
Die Golf-Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /nig
