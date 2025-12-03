Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nächtliche Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Höxter (ots)

Diese nächtliche Verkehrskontrolle hat sich für ein Streifenteam der Polizei Höxter gelohnt. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 1. Dezember, hielten zwei Polizisten kurz nach Mitternacht in der Westerbachstraße in Höxter einen E-Scooter an. Bei der Kontrolle stellten sie beim Fahrer zunächst Alkoholgeruch fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dass er alkoholisiert gefahren war. Zur weiteren Überprüfung sollte der Scooter-Fahrer dann zur Wache gebracht werden.

Vor dem Transport wurde der 43-Jährige noch routinemäßig durchsucht, dabei wurden fünf verschweißte Beutel Amphetamin und zwei Beutel Cannabis gefunden, außerdem ein Messer. Daher beschlossen die Polizisten, den Mann vorläufig festzunehmen.

Es bestand außerdem der Verdacht, dass er zuhause weitere Betäubungsmittel lagert. Nach kurzer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen 1 Uhr seine Wohnung durchsucht und man wurde tatsächlich fündig. Sichergestellt wurden Amphetamin, Crack und Cannabis, ferner wurde ein Vakuumiergerät, diverse Feinwagen und mehrere Handys festgestellt.

Nach einer Entscheidung durch das zuständige Amtsgericht wurde der 43-Jährige anschließend wieder entlassen, die Ermittlungen werden jedoch fortgesetzt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell