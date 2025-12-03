PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizist vollstreckt Haftbefehl beim Sonntags-Spaziergang

Höxter (ots)

Dass ihr nachmittäglicher Sonntags-Spaziergang in Handschellen endet, hätte eine 52-jährige Frau aus dem Raum Höxter sicherlich nicht erwartet. Sie hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass sich ihr Weg ausgerechnet mit dem eines Polizeibeamten kreuzt, der zu dieser Zeit ebenfalls privat in der Natur unterwegs war.

Der Beamte erkannte die polizeibekannte Frau jedoch sofort wieder und wusste nur zu gut, dass diese seit Monaten per Haftbefehl gesucht wurde. Mehrfach hatte er bereits vergeblich versucht, den Haftbefehl auf dienstlichem Wege an ihrer Wohnanschrift zu vollstrecken.

Nun zögert er nicht lange: Kurzum versetzte sich der Beamte in den Dienst und nahm die Spaziergängerin fest. Gemeinsam begaben sie sich zur Polizeiwache Höxter, wo schließlich die Handschellen klickten. Vor dort aus wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt transportiert. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

