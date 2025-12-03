Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsüberwachung auf der B64: Zahlreiche Verstöße festgestellt

Höxter (ots)

Am heutigen Vormittag, 3. Dezember, führte die Polizei Höxter zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr eine gezielte Verkehrsüberwachung auf der B64 in Höxter durch. Der Kontrollschwerpunkt lag auf der verbotswidrigen Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt. Innerhalb nur einer Stunde stellten die Einsatzkräfte auf Höhe des Friedhofs acht Ordnungswidrigkeiten wegen der Nutzung eines Mobiltelefons oder anderer elektronischer Geräte fest. Darüber hinaus wurde bei einem Fahrer einer Sattelzugmaschine ein weiterer Verstoß festgestellt: Der Mann war ohne jegliches Schuhwerk unterwegs. Auch dies stellt einen Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften dar und führte zu einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei Höxter weist erneut darauf hin, dass die Nutzung des Handys während der Fahrt zu erheblichen Gefährdungen führen kann. Schon ein kurzer Blick auf das Display kann ausreichen, um wichtige Verkehrssituationen zu übersehen - mit potenziell schweren Folgen. Lassen Sie das Telefon während der Fahrt außer Hand und nutzen Sie Freisprecheinrichtungen oder legen Sie Pausen ein, wenn Sie dringend telefonieren oder Nachrichten lesen müssen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell