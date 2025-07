Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher entwenden Werkzeug

Borken (ots)

Tatort: Borken, Landwehr;

Tatzeit: 27.07.2025, zwischen 00.30 Uhr und 01.15 Uhr;

In eine Firma in Borken eingedrungen sind bislang Unbekannte in Borken. In der Nacht zu Montag hebelten die Täter eine Plastikverkleidung an der Fassade des Gebäudes an der Landwehr auf und gelangten so in das Innere. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer. Einer von ihnen trug zur Tatzeit eine Warnweste. Ebenfalls eingedrungen sind Unbekannte in eine Lagerhalle an der Landwehr. Um dort hinein zu gelangen, hebelten sie eine Brandschutztür auf. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell