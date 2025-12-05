Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit 25.000 Euro Schaden auf der B239

Höxter (ots)

Bei einem Unfall auf der B239 bei Höxter-Fürstenau sind drei Autos beschädigt worden, drei Personen wurden leicht verletzt.

Am Donnerstag, 4. Dezember, fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Audi A6 auf der B239 in Fahrtrichtung Höxter und wollte gegen 17.30 Uhr in das Gewerbegebiet Höxter-Fürstenau abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf einen entgegenkommenden Opel, in dem zwei Personen saßen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Opel noch gegen einen an der Kreuzung wartenden Renault geschleudert wurde.

Die Audi-Fahrerin und ihr achtjähriges Kind, das mit im Auto saß, wurden leicht verletzt, ebenso wie die Beifahrerin im Opel. Die Fahrer des Renaults und des Opel blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt. Der Audi und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke war während der Unfallaufnahme und Bergung bis 19.15 Uhr für den Verkehr gesperrt. /nig

