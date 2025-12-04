Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kollision zwischen zwei Pkw - Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Am Mittwoch, 3. Dezember, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 20 in Brakel-Gehrden zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrerin aus Brakel war mit einem weißen Suzuki in Fahrtrichtung Dringenberger Straße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung "Am Ring" geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein 55-jähriger Brakeler mit seinem Audi entgegen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Die 21-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und nach erster Versorgung am Unfallort mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell