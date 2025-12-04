PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kollision zwischen zwei Pkw - Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Brakel (ots)

Am Mittwoch, 3. Dezember, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 20 in Brakel-Gehrden zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahrerin aus Brakel war mit einem weißen Suzuki in Fahrtrichtung Dringenberger Straße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung "Am Ring" geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein 55-jähriger Brakeler mit seinem Audi entgegen. Beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Die 21-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und nach erster Versorgung am Unfallort mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter

  • 03.12.2025 – 15:35

    POL-HX: Nächtliche Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

    Höxter (ots) - Diese nächtliche Verkehrskontrolle hat sich für ein Streifenteam der Polizei Höxter gelohnt. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 1. Dezember, hielten zwei Polizisten kurz nach Mitternacht in der Westerbachstraße in Höxter einen E-Scooter an. Bei der Kontrolle stellten sie beim Fahrer zunächst Alkoholgeruch fest. Ein Vortest bestätigte den ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 15:14

    POL-HX: Verkehrsüberwachung auf der B64: Zahlreiche Verstöße festgestellt

    Höxter (ots) - Am heutigen Vormittag, 3. Dezember, führte die Polizei Höxter zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr eine gezielte Verkehrsüberwachung auf der B64 in Höxter durch. Der Kontrollschwerpunkt lag auf der verbotswidrigen Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt. Innerhalb nur einer Stunde stellten die Einsatzkräfte auf Höhe des Friedhofs acht ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:03

    POL-HX: Polizist vollstreckt Haftbefehl beim Sonntags-Spaziergang

    Höxter (ots) - Dass ihr nachmittäglicher Sonntags-Spaziergang in Handschellen endet, hätte eine 52-jährige Frau aus dem Raum Höxter sicherlich nicht erwartet. Sie hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass sich ihr Weg ausgerechnet mit dem eines Polizeibeamten kreuzt, der zu dieser Zeit ebenfalls privat in der Natur unterwegs war. Der Beamte erkannte die ...

    mehr
