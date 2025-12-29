PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffahrunfall aufgrund herabfallender Ladung

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Mahlerten - (jan) Am Montag, den 29.12.2025 ereignete sich gegen 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 zwischen den Ortschaften Heyersum und Mahlerten, in Fahrtrichtung Mahlerten. Ein bislang unbekannter Transporter verlor während der Fahrt von seinem mitgeführten Anhänger einen größeren Ast. Der hinter ihm fahrende Pkw musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das dritte Fahrzeug in der Reihe, ebenfalls ein Pkw, konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem zweiten Pkw auf, sodass ein Sachschaden entstand.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf den unbekannten Transporter mit dem Anhänger geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

