Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Diebstahl von Kupferrohren

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü.) Am heutigen Tag wurden der Alfelder Polizeidienststelle zwei Fälle von Kupferdiebstahl bekannt. Im Zeitraum vom 28.12.2025 23:00 Uhr bis zum 29.12.2025 07:00 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Marktstraße ein Stück des aus Kupfer bestehenden Fallrohrs der Dachrinne abgeschnitten und entwendet. Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass an der am Marktplatz befindlichen Kirche in Alfeld ebenfalls an den Fallrohren Stücke des Rohrs herausgeschnitten wurden. Auch diese Rohre waren aus Kupfer. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tathandlung oder verdächtige Umstände beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell