PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Behördengebäude - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am zurückliegenden Wochenende kam es im Langelinienwall zu einem Einbruch in das dortige Behördenhaus, in dem sich das Katasteramt sowie das Staatliche Baumanagement Südniedersachsen befinden. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Nach vorliegenden Informationen drangen bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend, 27.12.2025, 20:30 Uhr, und Montagmorgen, 29.12.2025, 05:45 Uhr, in das Gebäude ein. Hierbei haben sie die Räumlichkeiten beider Behörden aufgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen unter anderem technische Geräte entwendet worden sein. Eine genaue Schadenssumme lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:11

    POL-HI: Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Derneburg

    Hildesheim (ots) - HOLLE - (jpm) Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (30.12.2025) am Bahnhof Derneburg einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Detonation gegen 01:35 Uhr von einem Zeugen wahrgenommen. Anschließend soll ein weißer VW Golf vom Bahnhof in Richtung Astenbeck/B6 davongefahren sein. Der Zeuge alarmierte die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 19:49

    POL-HI: Alfeld- Diebstahl von Kupferrohren

    Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü.) Am heutigen Tag wurden der Alfelder Polizeidienststelle zwei Fälle von Kupferdiebstahl bekannt. Im Zeitraum vom 28.12.2025 23:00 Uhr bis zum 29.12.2025 07:00 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Marktstraße ein Stück des aus Kupfer bestehenden Fallrohrs der Dachrinne abgeschnitten und entwendet. Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass an der am ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 18:34

    POL-HI: Auffahrunfall aufgrund herabfallender Ladung

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen / Mahlerten - (jan) Am Montag, den 29.12.2025 ereignete sich gegen 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 zwischen den Ortschaften Heyersum und Mahlerten, in Fahrtrichtung Mahlerten. Ein bislang unbekannter Transporter verlor während der Fahrt von seinem mitgeführten Anhänger einen größeren Ast. Der hinter ihm fahrende Pkw musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren