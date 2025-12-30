Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Behördengebäude - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am zurückliegenden Wochenende kam es im Langelinienwall zu einem Einbruch in das dortige Behördenhaus, in dem sich das Katasteramt sowie das Staatliche Baumanagement Südniedersachsen befinden. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

Nach vorliegenden Informationen drangen bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend, 27.12.2025, 20:30 Uhr, und Montagmorgen, 29.12.2025, 05:45 Uhr, in das Gebäude ein. Hierbei haben sie die Räumlichkeiten beider Behörden aufgesucht. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen unter anderem technische Geräte entwendet worden sein. Eine genaue Schadenssumme lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

