POL-HI: Illegale Müllentsorgung bei Sibbesse-Adenstedt
Hildesheim (ots)
Sibbesse (neu) - Am 30.12.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Alfeld eine illegale Müllentsorgung in der Feldgemarkung zwischen Sibbesse-Adenstedt und Irmenseul mitgeteilt. Derzeit fehlen Hinweise auf einen Verursacher oder Verursacherin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730 entgegen.
