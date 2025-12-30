PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung bei Sibbesse-Adenstedt

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - Am 30.12.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde dem Polizeikommissariat Alfeld eine illegale Müllentsorgung in der Feldgemarkung zwischen Sibbesse-Adenstedt und Irmenseul mitgeteilt. Derzeit fehlen Hinweise auf einen Verursacher oder Verursacherin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

