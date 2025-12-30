PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Gemeinde Holle

Hildesheim (ots)

HOLLE / HEERSUM (erb). Am Nachmittag des 30. Dezember 2025 kam es auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Ortschaft Heersum (Gemeinde Holle) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall gegen 16:45 Uhr. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Hannover befuhr die B 6 aus Richtung Astenbeck kommend in Richtung Heersum, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Leitpfosten sowie zwei Straßenbäumen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, seine 75-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer handelten vorbildlich - sie sicherten umgehend die Unfallstelle ab, verständigten den Notruf und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in zwei Hildesheimer Krankenhäuser transportiert. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heersum vor Ort, die die Rettungsmaßnahmen unterstützten und auslaufende Betriebsstoffe banden. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth. Zudem war ein örtliches Abschleppunternehmen eingesetzt, um den verunfallten Pkw zu bergen.

Die genaue Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

