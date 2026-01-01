Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Silvester in Hildesheim

Hildesheim (jw)- Die Silvesternacht verlief für die Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Neben vielen Ruhestörungen war ein Großteil der Einsätze auf einen unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie alkoholbedingten Streitigkeiten zurückzuführen. Vereinzelt gerieten Mülltonnen vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand. Im Bereich der Innenstadt wurden kleinere Personengruppen festgestellt, welche nach dem Sprengstoffgesetz erlaubnispflichtiges Feuerwerk mit sich führten. Im Bereich des Hauptbahnhofes wurde eine Schreckschusswaffenbenutzung gemeldet. In beiden Fällen ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt lässt sich das Stimmungsbild in der Gesellschaft als ausgelassen aber verhaltenskontrolliert beschreiben. Die durch die Stadt Hildesheim eingerichteten Verbotszonen für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen wurde durch die Bürgerinnen und Bürger weitgehend akzeptiert und eingehalten. Aggressives Verhalten gegenüber den Einsatzkräften konnte nicht festgestellt werden.

