PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Silvester in Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim (jw)- Die Silvesternacht verlief für die Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Neben vielen Ruhestörungen war ein Großteil der Einsätze auf einen unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie alkoholbedingten Streitigkeiten zurückzuführen. Vereinzelt gerieten Mülltonnen vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand. Im Bereich der Innenstadt wurden kleinere Personengruppen festgestellt, welche nach dem Sprengstoffgesetz erlaubnispflichtiges Feuerwerk mit sich führten. Im Bereich des Hauptbahnhofes wurde eine Schreckschusswaffenbenutzung gemeldet. In beiden Fällen ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt lässt sich das Stimmungsbild in der Gesellschaft als ausgelassen aber verhaltenskontrolliert beschreiben. Die durch die Stadt Hildesheim eingerichteten Verbotszonen für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen wurde durch die Bürgerinnen und Bürger weitgehend akzeptiert und eingehalten. Aggressives Verhalten gegenüber den Einsatzkräften konnte nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 08:01

    POL-HI: Sachbeschädigungen an PKW-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 31.12.2025 gegen 23:00 Uhr und dem 01.01.2026 gegen 01:30 Uhr wurden im Schlangenweg in Bockenem insgesamt elf Außenspiegel parkender PKW mutwillig beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 06:54

    POL-HI: Silvesternacht in Sarstedt und Umgebung

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jan) - Für die Einsatzkräfte der Polizei Sarstedt verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei wurde vereinzelt auf Personengruppen hingewiesen, welche Feuerwerkskörper in Richtung geparkter oder fahrender Fahrzeuge schießen sollten. Entsprechende Sachverhalte konnten letztendlich vor Ort durch die eingesetzten Beamten nicht bestätigt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren