Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kind wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

Grasberg. In der Tüschendorfer Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Mädchen lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishis auf der K36 in Richtung Seedorfer Straße unterwegs. Im Gegenverkehr stand ein Linienbus an einer dortigen Haltestelle, aus welchem das Mädchen ausgestiegen war. Anschließend wollte sie hinter dem Bus die Straße überqueren und lief auf die Fahrbahn. Die 60-Jährige bemerkte das Mädchen zu spät und erfasste sie. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen gegen einen wartenden VW hinter dem losfahrenden Bus geschleudert.

Für die Unfallaufnahme war die Tüschendorfer Straße bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Bei der Spurensicherung war auch ein unabhängiger Sachverständiger eingesetzt. Die beiden Pkw wurden anschließend abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04791-3070 zu melden.

