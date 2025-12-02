PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kind wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

Grasberg. In der Tüschendorfer Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Mädchen lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishis auf der K36 in Richtung Seedorfer Straße unterwegs. Im Gegenverkehr stand ein Linienbus an einer dortigen Haltestelle, aus welchem das Mädchen ausgestiegen war. Anschließend wollte sie hinter dem Bus die Straße überqueren und lief auf die Fahrbahn. Die 60-Jährige bemerkte das Mädchen zu spät und erfasste sie. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen gegen einen wartenden VW hinter dem losfahrenden Bus geschleudert.

Für die Unfallaufnahme war die Tüschendorfer Straße bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Bei der Spurensicherung war auch ein unabhängiger Sachverständiger eingesetzt. Die beiden Pkw wurden anschließend abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04791-3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:28

    POL-VER: +Zigaretten und Bargeld gestohlen+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Derzeit liegen keine Meldungen vor. LANDKREIS OSTERHOLZ +Zigaretten und Bargeld gestohlen+ Ritterhude. Bislang unbekannte Täter brachen in der Straße Vor Vierhausen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem den gesamten Inhalt. Ein Spaziergänger bemerkte am Sonntagmorgen, gegen 07.30 Uhr, den offenen Automaten und informierte die Polizei. Zeugen, ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:53

    POL-VER: Pressemitteilung vom 30.11.2025

    Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - Pressemeldung vom 30.11.2025 Bereich PI Verden Alkoholisierter Radfahrer In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein 62-jähriger Radfahrer aufgrund von Alkoholisierung auf der Verdener Allerbrücke. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Aufgrund des nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrades musste sich der Radfahrer anschließend einer Blutentnahme ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 12:26

    POL-VER: Pressemeldung vom 29.11.2025

    PI Verden/Osterholz (ots) - Bereich Landkreis Verden Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Verden. Am Freitag, gegen 11:00 Uhr, kommt es in der Achimer Straße zu einem Verkehrsunfall, indem die 87-jährige Unfallverursacherin beim Abbiegevorgang nach links in die Dauelser Dorfstraße den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Motorradfahrer übersieht. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren