Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zigaretten und Bargeld gestohlen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigaretten und Bargeld gestohlen+ Ritterhude. Bislang unbekannte Täter brachen in der Straße Vor Vierhausen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem den gesamten Inhalt. Ein Spaziergänger bemerkte am Sonntagmorgen, gegen 07.30 Uhr, den offenen Automaten und informierte die Polizei. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell