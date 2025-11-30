Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 30.11.2025

Bereich PI Verden

Alkoholisierter Radfahrer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein 62-jähriger Radfahrer aufgrund von Alkoholisierung auf der Verdener Allerbrücke. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Aufgrund des nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrades musste sich der Radfahrer anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann im Anschluss untersagt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Diebstahl aus Drogeriemarkt

Am späten Samstagnachmittag entwendeten zwei männliche Täter im Alter von 22 und 30 Jahren mehrere Duftessenzen aus der Rossmann-Filiale in Langwedel. Für eine schnellere Flucht entwendete zudem ein Täter während des Fliehens noch ein E-Bike. Die beiden Täter konnten jedoch samt Diebesgut noch in Tatortnähe gestellt werden. Gegen beide Personen wurden nun Strafverfahren eingeleitet.

Bereich PK Achim

Mann fällt in Schacht

Am Samstagmittag ereignete sich auf einem Parkplatz an der Königsworther Straße in Achim ein Unfall, bei dem ein 43-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Mann stürzte in einen 2-3 m tiefen Lüftungsschacht, nachdem er auf die Abdeckung trat. Der Mann konnte mithilfe der Feuerwehr aus dem Schacht geborgen werden. Die genauen Umstände des Unfalles müssen nun ermittelt werden.

Bereich PK Osterholz

Räuberischer Diebstahl im KiK

Lilienthal. Am Samstagnachmittag haben zwei bislang unbekannte Täter die KiK-Filiale der Klosterstraße betreten und diese anschließend mit zwei prall gefüllten Einkaufstaschen verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Angestellter des KiK konnte einen der Täter fußläufig auf der Flucht einholen, der Täter hatte sich jedoch mit einer Schere verteidigt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei führten leider nicht zum Ergreifen der Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Ölfässer in der Natur entsorgt

Lilienthal. Am Samstag wurden durch Passanten illegal entsorgte Ölfässer, mehrere Gasflaschen und Ölkanister im Mittelkampsweg gemeldet. Einige der Ölfässer waren undicht, sodass Öl in das Erdreich gesickert ist. Durch eine Spezialfirma musste das Erdreich umfangreich ausgekoffert und entsorgt werden. Sollte der bislang unbekannte Verursacher festgestellt werden, hätte dieser mit einem Strafverfahren zu rechnen und müsste die Kosten der Entsorgung zahlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine relevanten Ereignisse.

