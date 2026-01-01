PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Silvester im Zuständigkeitsgebiet des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Bis Mitternacht kam es im Zuständigkeitsgebiet des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth zunächst zu wenigen polizeilichen Einsatzanlässen. Die diensthabenden Beamten nutzten dies, um in den Städten Bad Salzdetfurth und Bockenem sowie in den Gemeinden Holle, Schellerten und Söhlde Präsenz zu zeigen. Zudem wurden Präventionsmaßnahmen und -gespräche zum sachgemäßen Umgang mit Silvesterfeuerwerk durchgeführt.

Pünktlich um Mitternacht gingen mehrere Beschwerden ein, wonach vereinzelte Personen pyrotechnische Gegenstände in der Nähe brandgefährdeter Gebäude wie Kirchen oder Fachwerkhäuser abbrennen würden. Die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen konnten entsprechende Personen antreffen und die Einhaltung der geltenden Regularien durchsetzen. Die angesprochenen Personen zeigten durchweg Verständnis und befolgten die polizeilichen Anweisungen.

Im Laufe der weiteren Nacht kam es zu einer Vielzahl weiterer Einsätze für die Beamten aus Bad Salzdetfurth. Hierzu zählten unter anderem Ruhestörungen, Verkehrsunfälle, Bedrohungen, Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen. Zu letzteren wird auf die Pressemitteilung zum Vandalismus an rund einem Dutzend Kraftfahrzeugen in Bockenem verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6188297 Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Insgesamt feierte die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung friedlich und ausgelassen. Brände waren nicht zu verzeichnen. Auch zu verletzten Einsatz- oder Rettungskräften kam es erfreulicherweise nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

