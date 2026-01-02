Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomat in Söhlde aufgebrochen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (lud)

In der Nacht vom 01.01.2026 auf den 02.01.2026 ist es in der Wolfenbütteler Straße in 31185 Söhlde zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter den dortigen Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten darin befindliche Tabakwaren. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit nicht enger gefasst werden. Zur Höhe des Diebesgutes können zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell