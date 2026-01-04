Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 02.01.2026, in der Zeit zwischen 19:38- 19:50 Uhr, kam es auf dem Kaufland-Parkdeck zu einem Verkehrsunfall. Im genannten Zeitraum hatte ein 21-Jähriger seinen Pkw, einen blauen BMW, 3er Reihe, in einer Parkbucht abgestellt und war einkaufen. Bei seiner Rückkehr zu seinem Pkw wurde er durch eine Zeugin angesprochen und darauf hingewiesen, dass soeben eine Frau mit ihrem Pkw ausgeparkt und dabei seinen Pkw berührt habe. Es sei nun eine Beschädigung am Stoßfänger zu sehen. Die Frau sei dann einfach weggefahren.

Insbesondere die bislang unbekannte Zeugin, aber auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell