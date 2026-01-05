PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand an Einfamilienhaus in Bledeln

Hildesheim (ots)

ALGERMISSEN - (jpm) Ein Brand an einem Einfamilienhaus im Algermissener Ortsteil Bledeln löste am Samstag (03.01.2026) einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Drei Menschen wurden in diesem Zusammenhang leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang unbekannter Ursache zunächst zu einem Brand in einem Kaminofenrohr, welcher im weiteren Verlauf auf die Fassade des Hauses übergriff. Dies wurde gegen 10:45 Uhr von einem Nachbarn bemerkt, der den Brand anschließend mittels Feuerlöschern bekämpfte. Die weiteren Löschmaßnahmen übernahmen sodann Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Algermissen und Bledeln.

Drei Bewohner des Hauses erlitten vorliegenden Informationen zufolge leichte Rauchgasvergiftungen.

Der entstandene Schaden wurde vorerst auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Brandes eingeleitet. Diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 01:29

    POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 02.01.2026, in der Zeit zwischen 19:38- 19:50 Uhr, kam es auf dem Kaufland-Parkdeck zu einem Verkehrsunfall. Im genannten Zeitraum hatte ein 21-Jähriger seinen Pkw, einen blauen BMW, 3er Reihe, in einer Parkbucht abgestellt und war einkaufen. Bei seiner Rückkehr zu seinem Pkw wurde er durch eine Zeugin angesprochen und darauf hingewiesen, dass soeben eine Frau mit ihrem Pkw ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 23:30

    POL-HI: Fahranfänger unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN (lud) Am 03.01.2026, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Berliner Straße in 31174 Schellerten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer aus Celle unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein vor Ort ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 15:00

    POL-HI: Zigarettenautomat in Söhlde aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE (lud) In der Nacht vom 01.01.2026 auf den 02.01.2026 ist es in der Wolfenbütteler Straße in 31185 Söhlde zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter den dortigen Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten darin befindliche Tabakwaren. Der genaue Tatzeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren