Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand an Einfamilienhaus in Bledeln

Hildesheim (ots)

ALGERMISSEN - (jpm) Ein Brand an einem Einfamilienhaus im Algermissener Ortsteil Bledeln löste am Samstag (03.01.2026) einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Drei Menschen wurden in diesem Zusammenhang leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus bislang unbekannter Ursache zunächst zu einem Brand in einem Kaminofenrohr, welcher im weiteren Verlauf auf die Fassade des Hauses übergriff. Dies wurde gegen 10:45 Uhr von einem Nachbarn bemerkt, der den Brand anschließend mittels Feuerlöschern bekämpfte. Die weiteren Löschmaßnahmen übernahmen sodann Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Algermissen und Bledeln.

Drei Bewohner des Hauses erlitten vorliegenden Informationen zufolge leichte Rauchgasvergiftungen.

Der entstandene Schaden wurde vorerst auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Brandes eingeleitet. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell