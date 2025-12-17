POL-GS: Brand eines Mehrfamilienhauses in der Goslarer Innenstadt ist gelöscht
Goslar (ots)
Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6180962
Das Feuer, dass in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus im Claustorwall ausgebrochen war, ist gelöscht. Die Straßensperrungen sind aufgehoben.
Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers eingeleitet. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell