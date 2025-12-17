Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Brand eines Mehrfamilienhauses in der Goslarer Innenstadt ist gelöscht

Goslar (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6180962

Das Feuer, dass in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus im Claustorwall ausgebrochen war, ist gelöscht. Die Straßensperrungen sind aufgehoben.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und Ermittlungen zur Ursache des Feuers eingeleitet. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell