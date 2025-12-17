Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Brand eines Mehrfamilienhauses in der Goslarer Innenstadt

Goslar (ots)

Aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Goslarer Innenstadt kommt es aktuell zu Straßensperrungen.

Gegen 5.15 Uhr wurde der Brand eines Sechs-Parteienhauses im Claustorwall gemeldet. Nach aktuellem Sachstand sind die Bewohner evakuiert, eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Der Einsatzbereich ist ab der Kreuzung Astfelder Straße / Klubgartenstraße sowie Bäringerstraße / Vititorwall gesperrt.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell