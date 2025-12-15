Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.12.2025

Goslar (ots)

Am Sonntagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer auf der Bundesstraße 241 einen Verkehrsunfall.

Gegen 6.20 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem Audi A 3 von Goslar kommend auf der Bundesstraße 241. Kurz vor Auerhahn kam er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Danach überquerte der Pkw die Fahrbahn nach links und kollidierte mit der dortigen Leitplanke.

Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, woraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

