Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 12.12.2025

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 11.12.2025, erstattete eine Seesenerin Strafanzeige beim PK Seesen, da ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren PKW im Bereich der Frontstoßstange beschädigt habe. Der Unfall habe sich am 11.12.2025 zwischen 17:00 Uhr - 21:10 Uhr ereignet. Der PKW der Geschädigten habe zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Jacobsonstraße in Höhe der Hausnummer 35 in einer Parklücke gestanden. Es handelt sich bei dem PKW der Geschädigten um einen VW/Golf in Schwarz. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

