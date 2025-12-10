PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 10.12.2025

Goslar (ots)

Mit Kraftstoffmangel auf der B 82 liegengeblieben, kein Führerschein

Langelsheim. Am Dienstag gegen 16:50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen liegengebliebenen PKW auf der B 82. Vor Ort stellte die Langelsheimer Polizeistreife einen auf der Fahrbahn stehenden PKW zwischen Lutter und Langelsheim fest. Zunächst wurde das Fahrzeug abgesichert. Der 21jährige Fahrer gab an, dass er aufgrund Kraftstoffmangels liegengeblieben sei. Seinen Führerschein könne er nicht vorlegen, weil er ihn verloren habe. Er versicherte aber, er sei im Besitz eines solchen. Nachdem das Fahrzeug vor Ort betankt wurde setzte er seine Fahrt fort. Spätere Ermittlungen der Polizei ergeben, dass dem Mann die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen wurde. Auf ihn, sowie der Halterin des Fahrzeuges, kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Langelsheim
Telefon: 05326-9787-80

