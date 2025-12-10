PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 10.12.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Im Bereich des Schulzentrums der St.-Annen-Straße in Seesen kam es in der Zeit zwischen Donnerstag, 04.12.2025, 13:00 Uhr und Freitag, 05.12.2025, 11:00 Uhr zu Sachbeschädigungen u.a. durch Graffiti. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf knapp 1000 Euro geschätzt. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Ohne Führerschein gefahren

Im Rahmen der Streife fiel den Beamten am 09.12.2025 um 17:30 Uhr im Stadtgebiet von Seesen ein nicht zugelassener PKW auf, welcher im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Die 34-jährige Fahrzeugführerin aus Seesen versuchte sich anfangs der Kontrolle zu entziehen, konnte aber bereits nach kurzer Nacheile gestoppt und kontrolliert werden. Weiter konnte festgestellt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und oben drein noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr PKW wurde durchsucht, die Kennzeichen, sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und gegen die Frau ein Strafverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

