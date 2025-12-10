POL-GS: Verkehrsunfallflucht
Goslar (ots)
Am Di., 09.12.2025, kam es in Braunlage gegenüber des Rathauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten, grauen Seat Ibiza. Er entfernte sich anschließend unerlaubt mit einem weißen Kraftfahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Braunlage unter der Tel. 05520 - 93260 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell