POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.12.2025

Goslar (ots)

Am Sonntag kam es im Stadtteil Jürgenohl zu zwei Einbrüchen sowie einem versuchten Einbruch in Wohnhäuser.

In der Geschwister-Scholl-Straße gelangten der oder die Täter zwischen 13.20 Uhr und 20 Uhr in ein Zweiparteienhaus und verschafften sich durch Gewaltanwendung Zugang zu zwei Wohnungen. Hier durchwühlt sie sämtliche Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt.

Im Zeitraum von 8 Uhr bis 18 Uhr versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in der Straße Hoher Brink einzudringen, was jedoch misslang.

Die Polizei Goslar führt Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise dazu werden unter (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Auf der Bundesstraße 241 ereignete sich am Sonntagnachmittag im Bereich der Glockenbergkurve ein Verkehrsunfall.

Ein 63-jähriger Hamburger fuhr gegen 15.50 Uhr mit seinem Nissan in Richtung Goslar und geriet in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links ab. Beim Gegenlenken kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Erdreich des Hangs und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Während der Bergung musste die Bundesstraße zeitweilig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

