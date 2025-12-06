PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Versammlungsrechtliche Aktion in der Goslarer Innenstadt

Goslar (ots)

Am 06.12.2025 fand in der Goslarer Innenstadt eine bei der Stadt Goslar angemeldete versammlungsrechtliche Aktion unter dem Motto "Wir schweigen nicht, wenn Kinder sterben!". Die Versammlung wurde durch ca. 100 Teilnehmende besucht. Nach mehreren Redebeiträgen folgte ein Aufzug durch Teile der Goslarer Innenstadt. Insgesamt verlief die Versammlung weitestgehend störungsfrei. Auch der Individualverkehr wurde nur geringfügig beeinträchtigt.

i.A. Weidenfeller, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.12.2025

    Goslar (ots) - Seesen Am 03.12.2025 wurde um 18:35 Uhr durch die Seesener Funkstreife ein PKW auf der Braunschweiger Straße in Seesen kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass die 34jährige Fahrzeugführerin aus Seesen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der geführte PKW keinen Versicherungsschutz aufweist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und zwei ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:00

    POL-GS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

    Goslar (ots) - Am Montag, 24.11.2025 kam es gegen 19:20 Uhr in der Bornhardtstraße im Ortsteil Baßgeige zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mehrere Jugendliche hatten einen 15-Jährigen aus Salzgitter im Bereich des Lidl Parkplatzes und dem angrenzenden Grundstück der Kreiswirtschaftsbetriebe angegriffen und geschlagen. Anschließend verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei fragt nun nach ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:30

    POL-GS: Randalierer in der Goslarer Altstadt

    Goslar (ots) - Am Freitagvormittag meldeten verschiedene Zeugen gegen 10.15 Uhr eine männliche Person, die in der Sparkasse am Jakobikirchhof mit einem Hammer Scheiben einschlug. Der Mann hatte sich dabei stark blutende Verletzungen an der Hand zugezogen und war in Richtung Hokenstraße geflüchtet. Hier wurde er kurz darauf von Einsatzkräften der Polizei gestellt und erstversorgt. Der hinzugerufene Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren