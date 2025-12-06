POL-GS: Versammlungsrechtliche Aktion in der Goslarer Innenstadt
Goslar (ots)
Am 06.12.2025 fand in der Goslarer Innenstadt eine bei der Stadt Goslar angemeldete versammlungsrechtliche Aktion unter dem Motto "Wir schweigen nicht, wenn Kinder sterben!". Die Versammlung wurde durch ca. 100 Teilnehmende besucht. Nach mehreren Redebeiträgen folgte ein Aufzug durch Teile der Goslarer Innenstadt. Insgesamt verlief die Versammlung weitestgehend störungsfrei. Auch der Individualverkehr wurde nur geringfügig beeinträchtigt.
i.A. Weidenfeller, PHK
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst
Telefon: 05321-339-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell