Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Goslar (ots)

Am Montag, 24.11.2025 kam es gegen 19:20 Uhr in der Bornhardtstraße im Ortsteil Baßgeige zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Mehrere Jugendliche hatten einen 15-Jährigen aus Salzgitter im Bereich des Lidl Parkplatzes und dem angrenzenden Grundstück der Kreiswirtschaftsbetriebe angegriffen und geschlagen. Anschließend verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt nun nach Beobachtungen zu dieser Tat, insbesondere zu den vier Tatverdächtigen, von denen drei mit dunklen Jacken und einer mit einer hellen Jacke bekleidet waren. Zudem soll einer der Täter eine pinke Hose getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

