POL-GS: Polizei sucht Zeugen nach Raub im Oberharz

Goslar (ots)

Am Donnerstagabend kam es am südlichen Stadtrand von Clausthal-Zellerfeld zu einem Raub auf eine Tankstelle.

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige betraten gegen 20.50 Uhr eine Tankstelle in der Andreasberger Straße und forderten von dem Mitarbeiter und Gewaltandrohung die Herausgabe von Geld. Dieser händigte eine unbekannte Summe aus, woraufhin die Täter mit der Beute in Richtung Am Schlagbaum flohen.

Die Tatverdächtigen wurden beschrieben als männlich, etwa 175 bis 180 cm groß und waren vermummt. Einer war bekleidet mit einem grauen, der andere mit einem schwarzen Kapuzenpullover, beide trugen Handschuhe.

Hinweise oder Beobachtungen zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 oder die Polizei Clausthal-Zellerfeld unter (05323) 95310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

