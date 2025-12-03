Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 03.12.2025

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Betriebsgelände eines Transportunternehmens in Hahndorf zum Diebstahl von Dieselkraftstoff.

Insgesamt sieben Tanks von Zugmaschinen wurden im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen angegangen und beschädigt. Die Menge des erlangten Kraftstoffes ist aktuell nicht bekannt. Der oder die Tatverdächtigen waren nach Entfernung eines Zaunelements auf das Gelände Am Gräbicht gelangt und dürften zum Abtransport des Kraftstoffes ein Fahrzeug benutzt haben.

Daher fragen die Ermittler der Polizei Goslar nach Hinweisen oder Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes. Diese werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

