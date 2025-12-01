PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.12.2025

Goslar (ots)

Unbekannte stiegen am Wochenende in zwei Wohnhäuser in den Ortseilen Kramerswinkel und Ohlhof ein.

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen der oder die Täter in ein Einfamilienhaus in der Nendorfstraße ein und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten, wobei sie mutmaßlich Bargeld erbeuteten.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Sonnabendmorgen und Sonntagmittag im Helmut-Schneider-Weg, wo die Tatverdächtigen ebenfalls gewaltsam in das Objekt eindrangen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und vermutlich Bargeld entwendet.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen nach Beobachtungen, die mit diesen Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld der Tatorte sind hierbei von Interesse. Hinweise werden über die Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Am Samstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 4, südlich von Hohegeiß, ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Infolge dieses Unfalls wurde eine Panzerabwehrwaffe aufgefunden.

Gegen 19 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Nordhausen mit seinem VW Passat die B 4 in Richtung Rothesütte. In einer Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem angrenzenden Baum. Durch die Kollision überschlug sich der PKW und kam anschließend auf dem Dach im Grünstreifen zum Liegen.

Der 41-Jährige Fahrer wurde dadurch verletzt und dem Krankenhaus Nordhausen zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Im aufgewühlten Erdreich der Unfallstelle wurde durch die Einsatzkräfte eine Panzerabwehrwaffe aufgefunden. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst identifizierte den Fund als sogenannte Bazooka und sprengte das Geschoss am Sonntag in einem gesicherten Bereich abseits der Bundesstraße.

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

