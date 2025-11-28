POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 28.11.2025
Goslar (ots)
Verkehrsunfall mit anschließender Flucht Am 26.11.2025 gegen 00:15 Uhr befährt ein unbekannter Fahrzeugführer mit LKW mit Anhänger die Rudolf-Diesel-Straße im Industriegebiet von Seesen und möchte dort im Bereich eines Wendehammers drehen. Beim Rangieren stößt er gegen die Grundstückseinfriedung eines Firmengeländes. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entsteht Sachschaden in geschätzter Höhe von 3000 Euro. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern derzeit noch an.
i.A. Renner, PHK'in
