Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.11.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im östlichen Teil von Bad Harzburg ein Zigarettenautomat gesprengt.

Bislang unbekannte Tatverdächtige sprengten mit einem unbekannten Sprengmittel in der Lutherstraße 14 einen Zigarettenautomaten, der dabei vollständig zerstört wurde. Im Umfeld des Tatortes blieben mehrere Zigarettenschachteln sowie Münzgeld zurück. Anwohner hatten gegen 2.25 Uhr ein Knall wahrgenommen und die Polizei alarmiert.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls im besonders schweren Fall. Beobachtungen oder Hinweise, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 oder die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

