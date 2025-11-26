PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.11.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im östlichen Teil von Bad Harzburg ein Zigarettenautomat gesprengt.

Bislang unbekannte Tatverdächtige sprengten mit einem unbekannten Sprengmittel in der Lutherstraße 14 einen Zigarettenautomaten, der dabei vollständig zerstört wurde. Im Umfeld des Tatortes blieben mehrere Zigarettenschachteln sowie Münzgeld zurück. Anwohner hatten gegen 2.25 Uhr ein Knall wahrgenommen und die Polizei alarmiert.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls im besonders schweren Fall. Beobachtungen oder Hinweise, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 oder die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 26.11.2025

    Goslar (ots) - Diebstahl von Nahrungsmitteln: In der Zeit vom 23.11.2025 (ca. 18:00 Uhr) - 25.11.2025 (11:55 Uhr) kam es zu einem Diebstahl von Rotkohl im Bereich einer Kleingartenparzelle in Seesen. Die Kleingartenparzelle befindet sich zwischen der Straße "Am Wilhelmsbad" und der Bornhäuser Straße. Der Rotkohl wurde dort aus dem Bereich eines Gemüsebeets ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:04

    POL-GS: Verkehrsunfallflucht B27 Einmündung zur B4, bei Braunlage

    Goslar (ots) - Am 20.11.2025 ereignete sich vermutlich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug von Bad Lauterberg in Richtung Braunlage und bog dann an der Einmündung zur B4 in Richtung Nordhausen ab. Hierbei wurde das Schild "Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts" überfahren und beschädigt. An dem Schild ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.11.2025

    Goslar (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Gelände der Galopprennbahn Bad Harzburg ein Zigarettenautomat gesprengt. Der oder die Täter gelangten auf das Sportgelände und sprengten mit einem bislang unbekannten Sprengmittel hier einen Zigarettenautomaten, der dadurch gänzlich zerstört wurde. Anschließend entkamen sie unerkannt und ließen mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren