POL-GS: Verkehrsunfallflucht B27 Einmündung zur B4, bei Braunlage

Goslar (ots)

Am 20.11.2025 ereignete sich vermutlich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug von Bad Lauterberg in Richtung Braunlage und bog dann an der Einmündung zur B4 in Richtung Nordhausen ab. Hierbei wurde das Schild "Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts" überfahren und beschädigt. An dem Schild entsteht Sachschaden in einer Höhe von ca. 800EUR. Der Unfallverursacher verlässt den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

