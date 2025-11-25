PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.11.2025

Goslar (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Gelände der Galopprennbahn Bad Harzburg ein Zigarettenautomat gesprengt.

Der oder die Täter gelangten auf das Sportgelände und sprengten mit einem bislang unbekannten Sprengmittel hier einen Zigarettenautomaten, der dadurch gänzlich zerstört wurde. Anschließend entkamen sie unerkannt und ließen mehrere Zigarettenschachteln sowie Münzgeld am Tatort zurück. Anwohner hatten am frühen Montagmorgen zwischen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr einen lauten Knall vernommen, was auf den Tatzeitraum schließen lässt.

Die Ermittler fragen nun nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten. Hinweise, beispielsweise zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Montagabend geriet im Stadtteil Georgenberg ein Kleidercontainer aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in Brand.

Gegen 18.30 Uhr vernahmen Zeugen im Bereich der Grauhöfer Straße einen Knall. Kurz darauf wurde in Höhe des dortigen Kindergartens ein brennender Kleidercontainer festgestellt, der durch die Feuerwehr Goslar gelöscht wurde.

Die Polizei führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit der Entstehung des Feuers in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

