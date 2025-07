Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen: B26, Aschaffenburger Straße, Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - eine Person schwer verletzt

Babenhausen (ots)

Am Samstag (05.07.) gegen 14.30 Uhr kam es in Babenhausen zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 67-jähriger Königsbrunner mit seinem Audi die B26 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. In Höhe der ehemaligen Kaserne, fuhr der Audi auf einen VW auf, der wiederum auf den vor ihm stehenden Mini und einen Seat geschoben wurde. Alle drei Autos hatten an einer roten Ampel gewartet. Der Audi kam schließlich neben der Fahrbahn an einer Hauswand zum Stehen. Die Feuerwehr Babenhausen musste die im Audi eingeklemmte 43-jährige Beifahrerin befreien. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Der Audifahrer, sowie zwei 24-jährige und ein 26-jähriger Fahrer der wartenden Autos wurden leicht verletzt. An den beteiligten Autos und der Hauswand entstand ein Sachschaden von ca. 45000 EUR. Die B26 war für ca. 1,5 Stunden für die Dauer der Aufräumarbeiten voll gesperrt. Neben der Feuerwehr Babenhausen waren 5 RTW, 2 NAW, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Berichterstatter: Weber, PK

