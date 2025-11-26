PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 26.11.2025

Goslar (ots)

Diebstahl von Nahrungsmitteln:

In der Zeit vom 23.11.2025 (ca. 18:00 Uhr) - 25.11.2025 (11:55 Uhr) kam es zu einem Diebstahl von Rotkohl im Bereich einer Kleingartenparzelle in Seesen. Die Kleingartenparzelle befindet sich zwischen der Straße "Am Wilhelmsbad" und der Bornhäuser Straße. Der Rotkohl wurde dort aus dem Bereich eines Gemüsebeets entwendet bzw. abgeschnitten. Hierfür musste ein umzäunter Bereich betreten werden. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

